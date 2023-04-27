تفاصيل المنخفض الجوي القادم ..

رام الله/ سما/

نشرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، توقعات أحوال الطقس بدءاً من هذه الليلة وحتى الأحد المقبل، حيث أظهرت وجود منخفض جوي يضرب البلاد خلال تلك الأيام.

وقالت الأرصاد إن الطقس لهذه الليلة سيكون غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت ان طقس فلسطين ليوم غد الجمعة سيكون غائمًا جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، حيث يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً وباردًا والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.