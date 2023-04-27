كتائب القسام تعلن وقف استقبال التبرعات عبر العملات الرقمية

غزة / سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، عن وقف استقبال التبرعات المالية من خلال عملة البيتكوين الرقمية أو العملات الرقمية الأخرى.

وقالت القسام في بيان لها على حسابها الرسمي بموقع تيلجرام، إنها أوقفت التبرعات حرصاً منها على سلامة المتبرعين وعدم تعرضهم لأي ضرر لا سيما في ظل اشتداد الملاحقة ومضاعفة الجهد المعادي ضد كل من يحاول دعم المقاومة من خلال هذه العملة.

وتقدمت الكتائب بالشكر والعرفان من جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم؛ على دعمهم المادي المتواصل للمقاومة الفلسطينية ووقوفهم إلى جانبها في مختلف المراحل.