القواسمي: مؤتمر مالمو تحت شعار "العودة" يهدف لشق الصف الوطني

رام الله/ سما/

أعربت لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع لعقد "مؤتمر العودة" في مدينة مالمو السويدية، والذي "يسعى إلى تمرير أجندة سياسية خبيثة تستهدف شق الصف الفلسطيني والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأكد رئيس اللجنة أسامة القواسمي، في بيان له، أن هذا المؤتمر يمثل انحرافًا خطيرًا عن المسار الوطني الفلسطيني، ولا يخدم سوى مصالح بعض الأطراف السياسية وأجنداتها الحزبية، ولا يتوافق مع المبادئ والأهداف التي تخدم الشعب الفلسطيني المتمثلة بوحدة الصف والتمثيل وتوحيد النضال والجهود نحو الحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا إلى عدم التعاطي مع هذا المؤتمر وعدم المشاركة فيه، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.