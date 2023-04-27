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اشتية يطلع على أوضاع أريحا ويؤكد بذل الجهود لرفع الحصار عنها

الخميس 27 أبريل 2023 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطلع على أوضاع أريحا ويؤكد بذل الجهود لرفع الحصار عنها



رام الله/ سما/

اطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال استقباله محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس اللجنة الشعبية لمخيم عقبة جبر جمال عوضات، على أوضاع المحافظة، في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها، والاقتحامات المتكررة للمخيم.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة رام الله، اليوم الخميس، بذل كافة الجهود والاتصالات من أجل رفع الحصار المفروض عن المحافظة لليوم السادس على التوالي، ووقف الاقتحامات المتكررة لمخيم عقبة جبر، وتقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود أهلنا فيها.

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