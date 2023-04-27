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جيش الاحتلال يعدم فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن قرب سلفيت...

الخميس 27 أبريل 2023 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعدم فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن قرب سلفيت...



رام الله/ سما/

اعلنت  وزارة "الصحة" الفلسطينية عن استشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (39 عاما) برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب سلفيت.

وقالت الوزارة في بيان لها ان الشئون الكدنية ابلغتها رسميا باستشهاد شاب فلسطيني قرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

​من جهتها  زغمت وسائل اعلام عبرية ان ان مواطنا فلسطينيا وصل إلى مفترق جيتي أفيشار بالقرب من مستوطنة أريئيل وحاول تنفيذ عملية دهس وطعن. وفالت الاذاعة العبرية الرسمية انه قد تم تحييده من قبل قوات الاحتلال في اشارة الى استشهاده ​.

وقال جيش الاحتلال في بيان له ان فلسطينيا حاول دهس عدة مستوطنين قرب متسوطنة اريئيل وانه تم اطلاق النار عليه وتحييده فيما لم تقع اصابات بصفوف المستوطنين في المكان.

يتبع -

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