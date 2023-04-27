إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.

وكالات / سما/

قالت البحرية الأمريكية، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان الخميس، وسط تصاعد التوتر بشأن برنامج طهران النووي.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، ومقره الشرق الأوسط، في بيان، إنه حدد الناقلة التي تحمل اسم “Advantage Sweet”، حسب أسوشيتد برس.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية للسفينة من موقع MarineTraffic.com أنه تم رصد الناقلة في خليج عمان شمال العاصمة مسقط بعد ظهر الخميس، وكانت قد أتت للتو من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وأضاف البيان أن “ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة أثناء سيطرة القوات الإيرانية عليها”.

وطالب الأسطول الخامس الأمريكي إيران بالإفراج عن ناقلة النفط “على الفور”، قائلاً إن “تصرفات طهران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وجاء في البيان أن “مضايقات إيران المستمرة للسفن والتدخل في الحقوق الملاحية في المياه الإقليمية يشكلان تهديدا للأمن البحري والاقتصاد العالمي”.

وذكرت البحرية الأمريكية أن “إيران احتجزت “بشكل غير قانوني” خمس سفن تجارية على الأقل في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين”.

ولم يتسن الاتصال بمالكي السفينة للتعليق على الواقعة، كما لم تعترف إيران على الفور بالمصادرة، ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق.