  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.

الخميس 27 أبريل 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تحتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.



وكالات / سما/

قالت البحرية الأمريكية، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان الخميس، وسط تصاعد التوتر بشأن برنامج طهران النووي.
وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، ومقره الشرق الأوسط، في بيان، إنه حدد الناقلة التي تحمل اسم “Advantage Sweet”، حسب أسوشيتد برس.
وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية للسفينة من موقع MarineTraffic.com أنه تم رصد الناقلة في خليج عمان شمال العاصمة مسقط بعد ظهر الخميس، وكانت قد أتت للتو من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وأضاف البيان أن “ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة أثناء سيطرة القوات الإيرانية عليها”.
وطالب الأسطول الخامس الأمريكي إيران بالإفراج عن ناقلة النفط “على الفور”، قائلاً إن “تصرفات طهران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين”.
وجاء في البيان أن “مضايقات إيران المستمرة للسفن والتدخل في الحقوق الملاحية في المياه الإقليمية يشكلان تهديدا للأمن البحري والاقتصاد العالمي”.
وذكرت البحرية الأمريكية أن “إيران احتجزت “بشكل غير قانوني” خمس سفن تجارية على الأقل في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين”.
ولم يتسن الاتصال بمالكي السفينة للتعليق على الواقعة، كما لم تعترف إيران على الفور بالمصادرة، ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق.

الأكثر قراءة اليوم

بعد إجلائه من السودان .. فلسطيني من غزة: لم أشهد مثل هذه الأحداث من قبل

ملف عماد العدوان.. صحفي أردني يكشف لصحيفة إسرائيلية عن محادثات سرية بين عمان وتل أبيب

إغلاق شركة بغزة بسبب احتيالها على المواطنين

هاكرز ينشر هويات وأسماء آلاف الإسرائيليين

لهذه الأسباب.. "إسرائيل" تبقي حالة التأهّب عالية

الجهاد: هناك توافق مع حزب الله حول جزئية الرد على الاحتلال

قضية النائب عماد العدوان: "معركة مفاوضات" معقدة خلف الستائر والصفدي: "أخبار طيبة قريبا"

الأخبار الرئيسية

"سما" تنشر أسماء حجاج المحافظات الشمالية

image_processing20230427-3714321-psc633

وفاة عامل من قطاع غزة في ظروف غامضة بالداخل المحتل وعائلته تحمل الاحتلال المسؤولية

العالول: انتهاكات المستوطنين بحق المقدسات تقود لحرب دينية شاملة

ملف عماد العدوان.. صحفي أردني يكشف لصحيفة إسرائيلية عن محادثات سرية بين عمان وتل أبيب

"إسرائيل" تسعى لإقناع ممثلي الدول بعدم حضور فعالية أممية لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم