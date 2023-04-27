الجيش السوداني يؤكد: الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا

وكالات / سما/

أعلنت القوات المسلحة في السودان أن "الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا في الأوضاع على الأرض"، مؤكدة أن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن "الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية، وقواتنا متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات"، مشيرة إلى أن "المتمردين حاولوا نهار أمس الهجوم على قيادة المنطقة المركزية لكن قواتنا تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة".

وأضافت: "ما زال العدو يستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق بوسط الخرطوم مما يتسبب في تدمير لبعض البنايات والمرافق، وهو يتواجد بمناطق متفرقة من العاصمة لكن دون فعالية تذكر من وجهة نظر العمليات إلا للأغراض الدعائية"، معلنة أن "قواتنا بسطت سيطرتها على معظم الولايات، إلا أن الوضع معقد قليلا في بعض أجزاء العاصمة لجهة أن المتمردين حشدوا معظم قوتهم المندحرة بها وهذا هو سبب انتشارهم الكبير بها".

ولفتت إلى أن "المؤامرة قديمة وكبيرة جدا وما المواقف السياسية التي تتظاهر المليشيا بتبنيها حاليا ما هي إلا وسيلة للوصول للحكم لتباشر بعدها تنفيذ أجندة لا علاقة لها بمصلحة الشعب والبلاد"، معلنة أن "الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا في الأوضاع على الأرض".