التونسي: "مؤتمر العودة" الجالية الفلسطينية في السويد ستقاطع المؤتمر

ستوكهولم/ سما/

قال رئيس الاتحاد العام للجالية الفلسطينية في السويد نائل التونسي، إن الجالية الفلسطينية ستقاطع ما يسمى "مؤتمر العودة"، الذي تسعى جهات خارجة عن الصف الفلسطيني إلى تنظيمه، بهدف الالتفاف على منظمة التحرير.

وأضاف التونسي في تصريح لـ"وفا"، "نحن كجهة رسمية تمثل الشعب الفلسطيني في السويد لن نشارك في هذا المؤتمر، ولسنا جزءا منه، وندعو أبناء شعبنا إلى عدم المشاركة فيه، لأنه يقوم على أجندات خارجة عن الصف الوطني".

وأشار إلى أن الجهة القائمة على المؤتمر حاولت تنظيم أكثر من فعالية للخروج عن منظمة التحرير، وأن هذا المؤتمر لن يحمل أي جديد سوى تشتيت الجالية الفلسطينية على الساحة الاوربية، والسعي إلى تفريق الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية.

وشدد على أن أبناء شعبنا الفلسطيني في السويد يقفون دائما خلف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بمختلف أطرها وفصائلها، ولن يقفوا مع أي مجموعة تسعى إلى شق المنظمة والالتفاف عليها.