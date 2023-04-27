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اسرائيل: غلاء أسعار البنزين ومنتجات الألبان مطلع مايو

الخميس 27 أبريل 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: غلاء أسعار البنزين ومنتجات الألبان مطلع مايو



القدس المحتلة / سما /

ذكر الإعلام العبري، أن أسعار منتجات الألبان سترتفع بنسبة 16% وسعر لتر البنزين بحوالي 40 أغورة، الأسبوع المقبل، في حال عدم توقيع وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، على مرسوم لخفض ضربة البلو التي تفرض على المحروقات، حتى نهاية الشهر الجاري.

ويبلغ سعر ليتر البنزين أوكتان 95 حاليا 6.81 شيكل، وسيرتفع إلى 7.23 شيكل في حال عدم توقيع سموتريتش على مرسوم لتخفيض ضريبة البلو.

وسيرتفع سعر ليتر الحليب من 6.23 شيكل حاليا إلى 7.23 شيكل، فيما سيرتفع سعر كيلو جبنة "عيمق" من 45 شيكل إلى 52 شيكل.

وكان سموتريتش قد وقّع، في نهاية الشهر الماضي، على مرسوم لتخفيض ضريبة البلو بـ43 أغورة لليتر البنزين الواحد ويسري لشهر واحد فقط، إلى جانب تخفيض الليتر بـ13 أغورة، ولذلك لم يرتفع سعر البنزين بداية الشهر الحالي. ولذلك، سيكون الدعم الحكومي لليتر البنزين 13 أغورة في حال عدم تخفيذ ضريبة البلو.

وتطرق سموتريتش لغلاء الأسعار المتوقع، في بيان أصدره اليوم، جاء فيه أنه "لن نسمح بحدوث ذلك، وفي الأسابيع الأخيرة بحثت مع المسؤولين في الوزارة في عدة طرق من أجل جعل ارتفاع الأسعار أكثر اعتدالا، وبلورة حلول تخفف عن الجمهور وتغطي على انعدام المسؤولية من جانب (رئيس الحكومة السابق يائير) لبيد و(وزير المالية السابق أفيغدور) ليبرمان".

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