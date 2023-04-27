طائرة أوكرانية تحاول اغتيال بوتين

وكالات

وصف المتحدث باسم الكرملين التقارير الإعلامية التي تناولت أنباء عن مزاعم محاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين بطائرة بدون طيار، بالـ"التقارير الصفراء".

وأضاف بيسكوف: "لسنا على علم بهذه التقارير والمنشورات.. هناك العديد من التقارير والمنشورات الصفراء المختلفة"، منوها بعدم أهميتها.

وفي وقت سابق، أصدرت صحيفة غربية تقريرا زعمت فيه بأن المخابرات الأوكرانية حاولت شن عملية لاغتيال الرئيس الروسي باستخدام طائرة بدون طيار كاميكازي.

ويشير تقرير الصحيفة المزعوم إلى أنه بعد ظهر يوم 23 نيسان، تم إطلاق طائرة من نوع UJ-22 (طائرة بدون طيار أوكرانية حديثة بمدى طيران يصل إلى 800 كيلومتر) في أوكرانيا، لكنها تحطمت