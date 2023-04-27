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أبو يوسف: أي خروج عن الفعاليات التي حددتها المنظمة لإحياء حق العودة خروج عن الإجماع

الخميس 27 أبريل 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو يوسف: أي خروج عن الفعاليات التي حددتها المنظمة لإحياء حق العودة خروج عن الإجماع



رام الله/ سما/

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الخميس، إن أي خروج عن الفعاليات التي حددتها منظمة التحرير الفلسطينية لإحياء فعاليات ذكرى النكبة الخامسة والسبعين، هو خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني.

وأضاف أبو يوسف في تصريح لـ"وفا"، أن دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة حددت سلسلة فعاليات في كل أنحاء العالم، وبينها عدد من المدن الأوروبية، وأي فعاليات تنظم من أطراف أخرى خارج هذه الفعاليات، يعتبر التفافا على منظمة التحرير وشقا للصف الوطني الفلسطيني.

وأكد أنه يجب على الجميع الالتزام بكل الفعاليات التي تقرها منظمة التحرير في العالم، وأي خروج عن البرنامج المركزي الموحد لمنظمة التحرير هو تكريس للانقسام، فحق العودة مقدس ولا يجوز لأي جهة العبث بهذا الحق، وهو في صلب عمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

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