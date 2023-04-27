لو مسافر اليابان.. تعرف على أغرب القوانين اللى ممكن تقابلك هناك

وكالات / سما /

كل مكان له قوانين وقواعد على الجميع أن يسير وفقاً لها ولا يتخطاها مهما كانت الظروف، وعلى كل شخص غريب أن يدرس البلد التي عليه أن يزورها حتى لا يتعرض لأى غرامة أو مساءلة قانونية. ويوجد بعض القوانين التي قد يراها البعض غريبة في اليابان والتي تهدف للحفاظ على الانسجام والنظام، ولمعرفة تلك القوانين الغريبة يمكن متابعة التقرير التالى وفقاً لموقع"japanko-official".

قوانين غريبة في اليابان:



قوانين قيادة الدراجات:

تفرض غالبية دول العالم عقوبة على قيادة السيارات تحت تأثير الكحول، ولكن في اليابان، العقوبة تمتد إلى قيادة الدراجات أيضًا وتصل العقوبة إلى غرامة تصل إلى مليون ين أو قد يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وإذا استخدم الهاتف أثناء قيادة الدراجة أو فتح المظلة أثناء ركوب الدراجة، أو ركب شخصين على دراجة واحدة ، فإنه سيتعرض أيضاً للمساءلة القانونية.

الفكة الزائدة:

إذا ذهبت إلى سوبر ماركت في اليابان، وبعد الشراء ودفع المال والاتجاه للخروج اكتشفت أن الكاشير منحك فكة أكثر من الباقي الذي يجب أن تتلقاه، فإن هذه تعد جريمة احتيال في اليابان. الأمر هنا لا يتعلق بقيمة المال وإنما يتعلق بالبعد الأخلاقي لأنهم يحرصون على أن يتعلم الجميع منذ الصغر النزاهة والصدق وعدم إعادة الأموال الزائدة حتى لو كانت مجرد فكة يتعارض مع النزاهة والصدق.

فن الاصطفاف الدقيق:

إن الانتظار في الصفوف تعبيرا عن الصبر والأخلاق الحميدة، واليابان تأخذ ذلك بأمر جاد وقد يتلقى من يجرؤ أن يتخطى قائمة الانتظار المقدسة إلى عقوبة فعلية، ولكنه يكون لمن يكون لديه سلوك عدوانى لتجاوز الزملاء في الطابور، وتكون الجريمة الحقيقة لست تخطى الطابور ولكن السلوك العدوانى الجامح الذى يظهره البعض، مما يجعل الجميع يحترم القيم والثقافة في اليابان، مما يجعل من يلتزم بذلك يساهم في زيادة الوحدة والاحترام.

إجبار شخص على الشرب:

إذا كان البعض في حفلة والجميع يشرب ويصر شخص على أن يشرب من لا يرغب في الشراب، فهذا في اليابان لا يمر مر الكرام، فهذا يعنى إجبار شخص على الشراب، ويعنى الضغط على الشخص، بأن الشخص ينتهك خصوصية الشخص الآخر، ويعتبر احترام اراء الآخرين ومعرفة حدود كل شخص أمر هام في اليابان، وإلا قد يتعرض للقانون.