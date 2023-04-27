أعراض التهاب الكبد الحاد والمزمن

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التهاب الكبد هو مرض خطير في الكبد يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر. التهاب الكبد يجعل أنسجة الكبد ملتهبة مما يجعل من الصعب المرور من خلال هذه العدوى الفيروسية.

يصنف التهاب الكبد بشكل رئيسي إلى نوعين ، أي ، التهاب الكبد الحاد والتهاب الكبد المزمن. طريقة بسيطة للتمييز بين هذين الشرطين هي الفترة الزمنية التي يؤثر فيها على البشر.

التهاب الكبد الحاد يعني إصابة الشخص بالعدوى في الآونة الأخيرة وقد أصيب للتو. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وتظهر الأعراض أكثر في هذا والعلاج أسهل نسبيًا. في حالة التهاب الكبد المزمن ، يكون فيروس العدوى موجودًا منذ أكثر من 6 أشهر بسبب صعوبة علاجه وتحديد سبب العدوى.

كيفية تحديد ما إذا كانت عدوى التهاب الكبد حادة أم مزمنة؟

عادة لا يكون للعدوى الحادة العديد من التأثيرات الدائمة مما يسهل علاج حالة الكبد هذه. الأشخاص الذين يصابون بعدوى مزمنة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى لأنها تجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض الكبد الخطيرة التي تشمل تليف الكبد وسرطان الكبد . إذا لم يتم توفير الاحتياطات والعلاج في الوقت المناسب ، فهناك فرص كبيرة في أن تكون النتائج مهددة للحياة. لفهم الفرق بين هذه الحالات بشكل أكبر ، نحتاج إلى إلقاء نظرة على الأعراض ونصائح الوقاية. لهذا الغرض لدينا الدكتور سارثاك مالك ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي وعلوم الكبد من معهد فورتيس إسكورتس للقلب.

أعراض التهاب الكبد الحاد

يعاني المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد الحاد عمومًا من أعراض بادرية يمكن أن تشمل ما يلي:

حمى

غثيان

التقيؤ

ألم الربع العلوي الأيمن

اصفرار لون البول

وبشكل عام ، فإن الأعراض الكلاسيكية لالتهاب الكبد الحاد هي اليرقان. يمكن أن يحدث هذا في حوالي 3-4 أيام بعد ظهور هذه الأعراض الأولية . بمجرد ظهور اليرقان تلون العين المائل إلى الصفرة ، تهدأ الأعراض الأولية .

أعراض التهاب الكبد المزمن

المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد المزمن تظهر عليهم الأعراض بشكل عام. يظهر مرضهم بمجرد أن يصابوا بتليف الكبد. بمجرد أن تتطور حالة الكبد هذه ، تبدأ بقية الأعراض أيضًا في الظهور. فيما يلي بعض الأعراض التي يمكن أن تبدأ بعد تليف الكبد-

انتفاخ في البطن

اليرقان

تقيؤ الدم

تغيير السلوك

نصائح لمنع التهاب الكبد الحاد

ينتج التهاب الكبد الحاد في الغالب عن أسباب فيروسية. في حالة التهاب الكبد A و E ، ينتشر الفيروس عن طريق الغذاء الذي ينتقل عن طريق الطريق ومن ثم النظافة في الطبخ والشرب. لذلك ، تحتاج إلى اتباع نصائح وقائية مماثلة لوقف العدوى.

استخدم الماء النظيف للشرب وغسل الملابس وفي الأنشطة الأخرى التي تقوم بها يوميًا.

التطعيم ضد التهاب الكبد A متاح ، وبالتالي يجب أن تحصل على التطعيم إذا لم يكن لديك بالفعل.

يمكن الوقاية من التهاب الكبد B الحاد عن طريق تجنب الحصول على وشم من مكان غير صحي أو مكان يستخدم فيه الشخص إبرًا مستعملة.

تجنب استخدام الإبر والمحاقن الملوثة وحماية جنسية آمنة.

كما يتوفر لقاح التهاب الكبد B بسهولة. لذلك يجب فحصه ، خاصة في حالات إصابة الأطفال بالعدوى.

التلوث_العدوى

نصائح لمنع التهاب الكبد المزمن

التهاب الكبد المزمن يكون صامتًا بشكل عام. لذلك ، من الصعب حقًا منع هذا المرض. لا يمكن الوقاية إلا عن طريق الفحص الروتيني لصحة الكبد باستخدام اختبارات الدم وأحدث اختبار مسح ليفي متاح يمكنه اكتشاف المرض المتقدم مبكرًا. أيضًا ، تحتاج إلى اتخاذ تدابير تقلل من احتكاكك بالعوامل التي قد تؤدي بك إلى التهاب الكبد المزمن.

ومن خلال معرفة أعراض التهاب الكبد المزمن والحاد ، من الواضح تمامًا أن التهاب الكبد المزمن يمكن أن يسبب أعراضًا دائمة ويؤثر على صحتك بشكل سلبي. قد يؤدي أيضًا إلى مضاعفات صحية خطيرة تتعلق بالكبد مثل سرطان الكبد وتليف الكبد. في حالة التهاب الكبد الحاد ، ليس هذا هو الحال ، إذا تم تشخيصه في غضون أيام قليلة ، يمكن السيطرة عليه ويمكن علاجه بشكل فعال. تحتاج إلى اتخاذ تدابير لمنع مضاعفات التهاب الكبد.