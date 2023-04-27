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قرارات حاسمة ومصيرية لنادي شباب رفح

الخميس 27 أبريل 2023 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات حاسمة ومصيرية لنادي شباب رفح



رفح / سما /

كشف نادي شباب رفح, عن أبرز المستجدات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم, استعدادا للموسم الكروي القادم 2023-2024.

وأكد شباب رفح موافقته على إعارة حارس مرماه عبد الله شقفة لنادي مركز بلاطة بالضفة المحتلة, مدة موسمين, بجانب منحه ورقة الاستغناء للمهاجم محمد النمس بعد الاتفاق على الأمور المالية والإدارية.

وأوضح أنه اتفق مع اللاعب المخضرم سعيد السباخي للعودة لصفوف الفريق بدءا من الموسم الكروي المقبل, وذلك عقب انتهاء عقده مع نماء.

يشار إلى أن نادي شباب رفح حلّ في المركز الثاني لدوري الدرجة الممتازة الموسم الأخير 2022-2023.

#شباب رفح #عبد الله شقفة

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