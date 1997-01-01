فيديو.. برشلونة يتلقى خسارة مخيبة من رايو فاييكانو في الدوري الاسباني

جر برشلونة أذيال الخيبة بالخسارة من رايو فاييكانو في فاييكاس، مساء أمس الأربعاء، بهدفين لهدف، في لقاء الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

انتظر أصحاب الأرض وصول الدقيقة التاسعة عشر لافتتاح باب التسجيل بهدف من تسديدة رائعة لألفارو جارسيا، قبل أن يسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل في الدقيقة 42، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وقوعه في مصيدة التسلل.

ومع نهاية الشوط الأول بتقدم فاييكانو، كان برشلونة ينتظر الدخول للفترة الثانية بقوة وشراسة أكبر، لكنه تلقى مفاجأة غير سارة بعدما سجل فران جارسيا، المعار من ريال مدريد، هدفاً ثانياً بتسديدة لا تقل روعة عن كرة الهدف الأول، بعدما قطع الكرة بنفسه من تمريرة فرينكي دي يونج في وسط الملعب، عند الدقيقة 53.

ونجح البولندي ليفاندوفسكي في وضع اسمه على لوح النتيجة أخيراً، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع حارس رايو منعها من معانقة الشباك في الدقيقة 83.

ولم يسعف الوقت كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز لتسجيل هدف التعادل، ليفشل البارسا من جديد في الفوز على رايو مع تشافي، علماً بأن مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت على وقع التعادل بلا أهداف.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد فاييكانو للنقطة 43 في المركز التاسع، بينما يبقى برشلونة في الصدارة برصيد 76 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف.