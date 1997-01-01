فيديو.. مانشستر سيتي يعانق لقب البريميرليج بانتصار ساحق على آرسنال

حقق مانشستر سيتي فوز ساحق على ضيفه آرسنال، بنتيجة عريضة قوامها (4-1)، والتي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن إطار الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع مانشستر سيتي أن يملك مصيره بين يديه بهذا الانتصار، وبات أمامه فرصة الفوز بلقب البريميرليج بشكل مباشر في حال فوزه بجميع مبارياته المتبقية، دون النظر لنتائج الأندية الأخرى.

على الجانب الآخر، كان آرسنال يحتاج للفوز في هذه المباراة لكي يبقى في الريادة، لأنه رغم تصدره بفارق نقطتين، لكن مانشستر سيتي لديه مباراتين مؤجلتين سيتنزع خلالهما صدارة الترتيب إن استطاع تحقيق 4 نقاط منها.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته على الملعب منذ الدقائق الاولى كما هو متوقع، وترجم هذه السيطرة إلى هدف مبكر حمل توقيع النجم البلجيكي كيفين دي بروين، وتحديداً عند الدقيقة السابعة.

وتمكن فريق المدرب بيب جوارديولا من تأمين النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 37 عن طريق جون ستونز، بعد أن تابع التمريرة الرائعة التي قدمها له دي بروين الذي كان نجم اللقاء بدون منازع.

وواصل السيتزنز تهديد مرمى آرسنال خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، وهذا سمح لدي بروين بإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 54 بطريقة بارعة جداً، محرزاً الهدف الثامن له في شباك الجانرز خلال مسيرته الاحترافية.

وانخفض رتم اللقاء في النصف ساعة الأخيرة، وقرر مانشستر سيتي تخفيف الضغط والتراجع إلى مناطقه الدفاعية للحفاظ على المخزون البدني، والأمر الذي ساعد آرسنال على تسجيل هدف شرفي عند الدقيقة 86 عن طريق هولدينج، لكن إيرلينج هالاند أبى أن تنتهي المباراة دون أن يضع بصمته، حيث اختتم مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 73، وقلّص الفارق مع آرسنال المتصدر إلى نقطتين فقط، مع امتلاكه مباراتين إضافيتين.