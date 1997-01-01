فيديو.. ليفربول ينتزع انتصاراً صعباً على ويست هام في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزاً صعباً على ويست هام يونايتد بنتيجة 2-1، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب لندن الأولمبي قد بدأ عن طريق البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا للهامرز بعد لعبة رائعة وتسديدة قوية في الدقيقة 12.

وتعادل الهولندي كودي جاكبو للريدز في الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء غالطت فابيانسكي حارس أصحاب الأرض.

وتمكن المُدافع الكاميروني جويل ماتيب من تسجيل هدف تقدم الريدز في الدقيقة 67 بعد لعبة رأسية مُتقنة ترجم بها كرة ملعوبة من ركلة ركنية.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة رقم 53 يحتل بهم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل ويست هام المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

وسيحتاج ليفربول لشبه مُعجزة إذا أراد الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل. حيث يبتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع (المركز المؤهل الأخير لدوري الأبطال)، مع العلم أن اليونايتد لعب مُبارتين أقل.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد توتنهام على أرض أنفيلد رود يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب ويست هام المُباراة المُقبلة له ضد كريستال بالاس على أرض ملعب سيلهرست بارك يوم السبت المُقبل.