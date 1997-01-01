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مستوطنون يقتلعون أشتال كرمة وزيتون ويدمرون محاصيل زراعية وشبكة ريّ غرب بيت لحم

الخميس 27 أبريل 2023 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، عشرات أشتال الكرمة والزيتون وأتلفوا محاصيل زراعية، ودمروا شبكة ريّ، في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة ، بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعت عشرات أشتال الكرمة والزيتون، وأتلفت محاصيل باذنجان وبندورة وفلفل في أراضي منطقة "واد قديس" غرب القرية، ودمرت شبكة مياه، كانت تستخدم لريّ المزروعات، وتعود للمواطنين: الشقيقين عماد عبد الفتاح حمامرة وعادل، وحامد عبد العزيز حمامرة، ورباح خليل حمامرة.  

يذكر أن منطقة "واد قديس" تبلغ مساحتها أكثر من 400 دونم، وفيها حوالي 12 ينبوع مياه، وهي أراضٍ زراعية يعتمد عليها المواطنون في مصدر رزقهم، تتعرض لاعتداءات المستوطنين المتكررة.  

#مستوطنون #بيت لحم

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