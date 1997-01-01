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العالول: انتهاكات المستوطنين بحق المقدسات تقود لحرب دينية شاملة

الخميس 27 أبريل 2023 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: انتهاكات المستوطنين بحق المقدسات تقود لحرب دينية شاملة



رام الله / سما /

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الخميس، أن انتهاكات المستوطنين المستمرة في الأراضي الفلسطينية والمقدسات، وبمشاركة قياديات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، تقود إلى حرب دينية شاملة.

وقال العالول في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، "إن الأزمة بدأت مع بداية شهر رمضان وهي أزمة مسعورة تشنها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين تجاه الأماكن المقدسة، وينفذون شعائرهم الدينية سعياً لفرض وقائع جديدة".

وأضاف: "إن زيارة سموتريتش للمستوطنة المخلاه هي مسألة ليست سهلة تماماً، وهي أراضي فلسطينية، وإن كل هذه التصرفات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي تصرفات ممنهجة لإنهاء الوجود الفلسطيني".

وأكد العالول أن الرباط في الأماكن المقدسة هو واجب وطني على كل قادر في الوصول إلى باحات المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه.

وشدد على أن هذا الواقع من غير الممكن أن يستمر هكذا، وأن أبناء الشعب الفلسطيني لن يقفوا صامتين أمام هذه السياسات وسيتصدون لها بكل قوة.

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