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إغلاق شركة بغزة بسبب احتيالها على المواطنين

الخميس 27 أبريل 2023 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق شركة بغزة بسبب احتيالها على المواطنين



غزة/ سما /

أغلقت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الخميس، شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بعد ثبوت نصبها واحتيالها على عدد من المواطنين في القطاع.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة أحمد السوسي، "إن النيابة باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام الشركة، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى ثبوت الادعاء، وعليه تم إغلاق الشركة، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمة القضية".

وأكد السوسي أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة، وسيتم التصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

كما وأكد على حماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

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