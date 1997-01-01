الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويفتش منازل في الخليل

الخليل / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة حواجز عسكرية وفتشت عددا من المنازل في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر اعلامية ، بإن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مدخل بلدتي الظاهرية ويطا، ومنطقة الحرايق جنوب الخليل، وعلى مفترق بيت عنون، والحواور، والمدخل الشمالي للمدينة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين عُرف منهم عائلتا أبو تركي، وأبو حسين، في منطقة "خلة الدار" جنوب المدينة، وفتشتها وحطمت أبوابها وعبثت بمحتوياتها.