"الخارجية": سفارتنا لدى اليونان تتابع البحث عن المفقودين المشوخي ومسمح

رام الله / سما /

صرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أنه ومنذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان فيها عن حادث غرق قارب قرب سواحل جزيرة كو اليونانية والتي كانت تقل عدد من مواطنين لقمة العيش بتاريخ 16/11/2022 تم المتابعة مع السلطات اليونانية في هذا الحادث.

وأضاف الديك: "قامت السفارة بدورها على الفور بالتواصل مع كل من دائرة الهجرة المركزية اليونانية ومديرية خفر السواحل اليونانية ووزارة الخارجية اليونانية، وأيضاً مع المواطنين الناجين لتتبع مستجدات الحادث".

وقال القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم، "إن مديرية خفر سواحل جزيرة كو اليونانية أكدت مجدداً بمراسلة رسمية أنه لم يتم العثور على المفقودين أحمد خليل سلامة المشوخي، ورامز حسين محمد مسمح، وأنه لم يتم تسجيل وصولهم في الأراضي اليونانية حتى اللحظة".

وأضاف: "إن بيانات المفقودين مسجلة لديهم وسيوافوننا بأية مستجدات في حينها، وهذا بعد أن قامت السفارة بإعادة مخاطبة خفر سواحل الجزيرة بكتاب رسمي بتاريخ 20/4/2023 للاستفسار عن توفر أي معلومات مستجدة في قضية فقدان الشابين".

وناشد السفير الديك مجدداً جميع المواطنين الفلسطينيين والأسر الفلسطينية بعدم اتباع أساليب الهجرة غير الشرعية، محذراً من مخاطرها الكارثية على حياة أبناء شعبنا.