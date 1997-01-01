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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 27 أبريل 2023 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- العودة إلى الكنيست بعد انتهاء العطلة السنوية وتخوف في الليكود من تجميد القوانين بسبب المفاوضات بوساطة الرئيس الإسرائيلي 

- الائتلاف الحكومي سيقر قانون إعفاء المتدينين من الخدمة في الجيش 

- مساء اليوم مظاهرة لليمين أمام الكنيست دعما للانقلاب على القضاء 

- أحزاب الحرديم لن تشارك في المظاهرات 

- مواجهة بين إسرائيل وروسيا في مجلس الأمن خلال بحث الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة 

- الشاباك يحقق في اختراق حساب الفيسبوك لنتنياهو ونشر صورة لمسجد وصلاة باللغة العربية 

- مواجهات وشتائم خلال مشاركة بن غبير في ذكرى قتل الجنود 

* "معاريف":

- العودة إلى الإصلاح القضائي في الكنيست واستعداد الأحزاب للمراحل النهائية من المفاوضات 

- الأحزاب الدينية ترفض تأجيل إقرار قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة في الجيش 

- اليمين يأمل في مشاركة مليون متظاهر دعما للحكومة 

- 200 ألف متظاهر ضد الحكومة في تل أبيب 

- وزراء تعرضوا للإهانة والشتائم في المقابر 

- انهيار مواقع الموساد والتأمين الوطني على أيدي قراصنة أكدوا أنهم سينفذون عملية قرصنة كبيرة قريبا ضد مؤسسات إسرائيلية 

* "هآرتس": 

- الائتلاف سيحاول الإسراع في الانقلاب على القضاء 

- اليمين يحاول إحداث انقلاب في الشارع دعما لإضعاف القضاء ومساء اليوم مظاهرة لأنصاره أمام الكنيست

- الآلاف شاركوا في مسيرة النكبة في القرية المهجرة اللجون

- الشرطة تقتحم مقر الحزب الشيوعي في الناصرة وتصادر الأعلام الفلسطينية 

- المحكمة العليا تُلزم نتنياهو بإعادة 270 ألف دولار إلى ابن عمه    

#الصحف الإسرائيلية

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