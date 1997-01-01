رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- العودة إلى الكنيست بعد انتهاء العطلة السنوية وتخوف في الليكود من تجميد القوانين بسبب المفاوضات بوساطة الرئيس الإسرائيلي

- الائتلاف الحكومي سيقر قانون إعفاء المتدينين من الخدمة في الجيش

- مساء اليوم مظاهرة لليمين أمام الكنيست دعما للانقلاب على القضاء

- أحزاب الحرديم لن تشارك في المظاهرات

- مواجهة بين إسرائيل وروسيا في مجلس الأمن خلال بحث الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة

- الشاباك يحقق في اختراق حساب الفيسبوك لنتنياهو ونشر صورة لمسجد وصلاة باللغة العربية

- مواجهات وشتائم خلال مشاركة بن غبير في ذكرى قتل الجنود

* "معاريف":

- العودة إلى الإصلاح القضائي في الكنيست واستعداد الأحزاب للمراحل النهائية من المفاوضات

- الأحزاب الدينية ترفض تأجيل إقرار قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة في الجيش

- اليمين يأمل في مشاركة مليون متظاهر دعما للحكومة

- 200 ألف متظاهر ضد الحكومة في تل أبيب

- وزراء تعرضوا للإهانة والشتائم في المقابر

- انهيار مواقع الموساد والتأمين الوطني على أيدي قراصنة أكدوا أنهم سينفذون عملية قرصنة كبيرة قريبا ضد مؤسسات إسرائيلية

* "هآرتس":

- الائتلاف سيحاول الإسراع في الانقلاب على القضاء

- اليمين يحاول إحداث انقلاب في الشارع دعما لإضعاف القضاء ومساء اليوم مظاهرة لأنصاره أمام الكنيست

- الآلاف شاركوا في مسيرة النكبة في القرية المهجرة اللجون

- الشرطة تقتحم مقر الحزب الشيوعي في الناصرة وتصادر الأعلام الفلسطينية

- المحكمة العليا تُلزم نتنياهو بإعادة 270 ألف دولار إلى ابن عمه