فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- العودة إلى الكنيست بعد انتهاء العطلة السنوية وتخوف في الليكود من تجميد القوانين بسبب المفاوضات بوساطة الرئيس الإسرائيلي
- الائتلاف الحكومي سيقر قانون إعفاء المتدينين من الخدمة في الجيش
- مساء اليوم مظاهرة لليمين أمام الكنيست دعما للانقلاب على القضاء
- أحزاب الحرديم لن تشارك في المظاهرات
- مواجهة بين إسرائيل وروسيا في مجلس الأمن خلال بحث الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة
- الشاباك يحقق في اختراق حساب الفيسبوك لنتنياهو ونشر صورة لمسجد وصلاة باللغة العربية
- مواجهات وشتائم خلال مشاركة بن غبير في ذكرى قتل الجنود
* "معاريف":
- العودة إلى الإصلاح القضائي في الكنيست واستعداد الأحزاب للمراحل النهائية من المفاوضات
- الأحزاب الدينية ترفض تأجيل إقرار قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة في الجيش
- اليمين يأمل في مشاركة مليون متظاهر دعما للحكومة
- 200 ألف متظاهر ضد الحكومة في تل أبيب
- وزراء تعرضوا للإهانة والشتائم في المقابر
- انهيار مواقع الموساد والتأمين الوطني على أيدي قراصنة أكدوا أنهم سينفذون عملية قرصنة كبيرة قريبا ضد مؤسسات إسرائيلية
* "هآرتس":
- الائتلاف سيحاول الإسراع في الانقلاب على القضاء
- اليمين يحاول إحداث انقلاب في الشارع دعما لإضعاف القضاء ومساء اليوم مظاهرة لأنصاره أمام الكنيست
- الآلاف شاركوا في مسيرة النكبة في القرية المهجرة اللجون
- الشرطة تقتحم مقر الحزب الشيوعي في الناصرة وتصادر الأعلام الفلسطينية
- المحكمة العليا تُلزم نتنياهو بإعادة 270 ألف دولار إلى ابن عمه