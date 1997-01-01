رام الله / سما /

تصدرت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على عدة مناطق بالضفة، خاصة بمدينة القدس، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يصعد ضد المقدسات وتحذيرات من تحويل مصلى باب الرحمة إلى "كنيس"

- الرئاسة: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى وحصار المدن ستقود إلى تفجر الأوضاع

- الآلاف يشاركون في مسيرة العودة الـ26 بأراضي "اللجون" المهجرة

- "الأسرى" تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عدنان وعمارنة

- اشتية: مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى ولا حق لأحد غيرنا فيه

- 44% من أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصري

* "الأيام":

- مشاركة شعبية واسعة في مسيرة العودة في اللجون: حق العودة لا يسقط بالتقادم

- المستوطنون يشنون حملة اعتداءات واسعة حرق منزل ومهاجمة مركبات وإتلاف محاصيل

- الاحتلال يخصص عشرات ملايين الشواقل لشق طريق الطوق شرق القدس

- جنين: آلية للاحتلال تدهس شابا وتصيبه واعتقال ثلاثة شبان من المخيم

- سطو مسلح على بنك في قرية عقربا

- السلام الآن: القيم على أملاك الغائبين حول نصف مليون دونم لشعبة الاستيطان

- المتطرف "سموتريتش" يقود اقتحاماً لموقع "حومش" المخلاة

- رفع علم إسرائيل خلال اقتحام الأقصى وبن غفير يقود اقتحاماً للحرم الإبراهيمي

* "القدس":

- المستوطنون ينفذون موجة اعتداءات والجيش يخطر بهدم مساكن ومنشآت

- "ناطوري كارتا" تتظاهر في القدس تنديدا بالاحتلال

- الآلاف يشاركون بمسيرة العودة الـ26 في اللجون

- المستوطنون يستبيحون "الأقصى" ويرفعون الأعلام الإسرائيلية في باحاته

- الحكومة تتخذ عدداً من القرارات منها إنشاء مدرسة الجبل الجنوبي في نابلس

- بن غفير يقتحم "الإبراهيمي" ويؤدي رقصات استفزازية