تصدرت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على عدة مناطق بالضفة، خاصة بمدينة القدس، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- الاحتلال يصعد ضد المقدسات وتحذيرات من تحويل مصلى باب الرحمة إلى "كنيس"
- الرئاسة: الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى وحصار المدن ستقود إلى تفجر الأوضاع
- الآلاف يشاركون في مسيرة العودة الـ26 بأراضي "اللجون" المهجرة
- "الأسرى" تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المضربين عدنان وعمارنة
- اشتية: مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى ولا حق لأحد غيرنا فيه
- 44% من أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصري
* "الأيام":
- مشاركة شعبية واسعة في مسيرة العودة في اللجون: حق العودة لا يسقط بالتقادم
- المستوطنون يشنون حملة اعتداءات واسعة حرق منزل ومهاجمة مركبات وإتلاف محاصيل
- الاحتلال يخصص عشرات ملايين الشواقل لشق طريق الطوق شرق القدس
- جنين: آلية للاحتلال تدهس شابا وتصيبه واعتقال ثلاثة شبان من المخيم
- سطو مسلح على بنك في قرية عقربا
- السلام الآن: القيم على أملاك الغائبين حول نصف مليون دونم لشعبة الاستيطان
- المتطرف "سموتريتش" يقود اقتحاماً لموقع "حومش" المخلاة
- رفع علم إسرائيل خلال اقتحام الأقصى وبن غفير يقود اقتحاماً للحرم الإبراهيمي
* "القدس":
- المستوطنون ينفذون موجة اعتداءات والجيش يخطر بهدم مساكن ومنشآت
- "ناطوري كارتا" تتظاهر في القدس تنديدا بالاحتلال
- الآلاف يشاركون بمسيرة العودة الـ26 في اللجون
- المستوطنون يستبيحون "الأقصى" ويرفعون الأعلام الإسرائيلية في باحاته
- الحكومة تتخذ عدداً من القرارات منها إنشاء مدرسة الجبل الجنوبي في نابلس
- بن غفير يقتحم "الإبراهيمي" ويؤدي رقصات استفزازية