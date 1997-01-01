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مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي في جنين

الخميس 27 أبريل 2023 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي في جنين



رام الله / سما /

لقي مواطن (26عاماً) من سكان بلدة عجة مصرعه، اليوم الخميس، وأصيب آخر بجروح حرجة إثر حادث انقلاب ذاتي بين بلدتي صانور وقباطية في جنين.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي بانقلاب سيارة  نتج عنه وفاة مواطن وإصابة آخر، وتم نقلهما فوراً إلى مستشفيات المدينة حيث أعلن الأطباء عن وفاة المواطن الأول وقدمت الإسعافات للمواطن الثاني والتي وصفت إصابته بالحرجة والخطيرة.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد العقيد ارزيقات السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء قيادتهم لمركباتهم واجراء الصيانة الدورية لها وعدم قيادتها بسرعة تعرض حياتهم وحياة المسافرين للخطر تجنباً لوقوع حوادث تكون نتائجها خطيرة.

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