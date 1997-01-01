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كينيا: طائفة دينية تعد "الموتى جوعا" بلقاء يسوع وتتسبب بمصرع 98

الخميس 27 أبريل 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كينيا: طائفة دينية تعد "الموتى جوعا" بلقاء يسوع وتتسبب بمصرع 98



وكالات

انتشلت ثماني جثث جديدة في غابة شاكاهولا بشرق كينيا، ليرتفع عدد الوفيات المرتبطة بجماعة دينية تدعو إلى الصيام الشديد "للقاء يسوع" إلى 98 شخصا، كما ذكر مصدر في الشرطة الكينية، اليوم الخميس.

وكانت السلطات أعلنت، مساء الثلاثاء توقف، البحث عن مقابر جماعية بهدف تشريح الجثث وفتح مشرحة مخصصة لذلك، لكنها استأنفت عمليات البحث الأربعاء.

وصرح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس "واجهتنا صعوبة كبيرة بسبب المطر، لكن في نهاية المطاف انتشلنا ثماني جثث"، مؤكدا أن "العمليات ستتواصل أيضا اليوم الخميس.

وكان محافظ المنطقة رودا أونيانشا قد صرح أن عمليات البحث سمحت بالعثور على 39 شخصا على قيد الحياة في منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 325 هكتارا شملها المسح من قبل المحققين. وأضاف أن 22 شخصا اعتقلوا.

وبدأ تحقيق شامل بشأن مجموعة "غود نيوز إنترناشيونال تشرتش" برئاسة بول ماكينزي نثينغي، الذي قال إن الموت جوعا يرسل الاتباع إلى الله.

وقد أوقف بعدما سلم نفسه للسلطات في 14 نيسان/أبريل، خلال العمليات الأولى للشرطة في الغابة. ويفترض أن يمثل أمام القضاء في الثاني من أيار/مايو.

وسبب الكشف عما يسمى الآن "مذبحة غابة شاكاهولا" صدمة في كينيا، وأثار دعوات إلى قمع الطوائف في الدولة ذات الغالبية المسيحية.

وقال المسؤول في الصليب الأحمر الكيني حسن موسى، إنه تم الابلاغ عن اختفاء 311 شخصا، بينهم 150 قاصرا في ماليندي.

وأوضح أن "هؤلاء هم أشخاص معظمهم من كينيا، لكن بينهم مواطنون من تنزانيا ونيجيريا"، مشيرا إلى أن "بعضهم فقدوا منذ سنوات".

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