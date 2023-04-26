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الجريمة الثانية خلال ساعات.. مقتل شابة طعنا في النقب

الخميس 27 أبريل 2023 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجريمة الثانية خلال ساعات.. مقتل شابة طعنا في النقب



القدس المحتلة / سما /

قتلت شابة (33 عاما) في جريمة طعن وقعت فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو قرينات في النقب، وذلك بعد ساعات من مقتل فواز عبد اللطيف (45 عاما)، في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف، وإصابة آخرين في يافا.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريحة في بلدة أبو القرينات في النقب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شابة في الثلاثينيات من عمرها تأثرا بإصابتها الحرجة، وذلك جراء تعرضها لجريمة طعن.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، ووفقا للمعلومات الأولية، فإن المغدورة تعرضت لعدة طعنات بآلة حادة، وعثر عليها داخل منزلها وقد فارقت الحياة.

وهذه جريمة القتل الرابعة التي تسجل  بغضون ساعات والثانية في المجتمع العربي، حيث قتل فواز عبد اللطيف رميا بالرصاص في بلدة كفرياسيف في الجليل، وبلغ عن مقتل شاب في بلدة حولون بإطلاق نار، وكذلك مقتل شاب في "إلعاد" رميا بالرصاص.

وفي مدينة يافا، أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة إثر جريمة إطلاق نار استهدفت محلا تجاريا في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

ووصل المصابان إلى مستشفى "فولفسون" لتلقي العلاج، فيما ادعت الشرطة أن الخلفية الجنائية دون أن تبلغ عن اعتقال مشتبهين.

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