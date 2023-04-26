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فيديو: رئيسة المفوضية الأوروبية تبعث برسالة صداقة إلى "إسرائيل" بمناسبة عيد تأسيسها

الخميس 27 أبريل 2023 04:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: رئيسة المفوضية الأوروبية تبعث برسالة صداقة إلى "إسرائيل" بمناسبة عيد تأسيسها



القدس المحتلة/سما/

بعثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برسالة صداقة إلى إسرائيل بمناسبة عيد تأسيسها.

وقالت في تسجيل مصور على "تويتر": "نحتفل اليوم بمرور 75 عاما على استقلال إسرائيل وصداقتها مع أوروبا".

وأضافت مخاطبة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والإسرائيليين: "قبل خمسة وسبعين عاما تحقق حلم بالتزامن مع عيد استقلال إسرائيل.. وبعد أكبر مأساة في تاريخ البشرية، تمكن الشعب اليهودي أخيرا من بناء منزل في أرض الميعاد".

وتابعت قائلة "نحتفل اليوم بمرور 75 عاما على الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط.. خمسة وسبعون عاما من الديناميكية والإبداع والابتكار الرائد.. لقد جعلتم الصحراء تتفتح حرفيا، كما رأيت خلال زيارتي للنقب العام الماضي".

وأردفت بالقول "نحتفل اليوم أيضا بمرور 75 عاما على الصداقة بين إسرائيل وأوروبا.. لدينا قواسم مشتركة أكثر مما توحي به الجغرافيا، ثقافتنا المشتركة، وقيمنا ومئات الآلاف من المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة.. لقد خلق الأوروبيون والإسرائيليون رابطا عميقا بيننا".

واختتمت بالقول: "من المفترض أن تكون أوروبا وإسرائيل صديقتين وحليفتين.. حريتكم هي حريتنا".

#اسرائيل

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