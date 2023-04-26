حماس تؤكد: سيكون هناك رد على أي اغتيال .. وتشبيه "إسرائيل" للعاروري بقاسم سليماني لهذا السبب..

غزة/سما/

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الأربعاء، "بالتأكيد سيكون هناك رد على أي عمل أمني إسرائيلي أو اغتيال في أي منطقة جغرافية."

وأكد حمدان خلال حديثه لقناة الميادين أن هناك غرفة عمليات مشتركة للمقاومة وهي معنية بالرد على الجرائم الإسرائيلية وعلى استهداف أي قيادي في المقاومة.

وأضاف: "تهديدات السيد حسن نصرالله بشأن الرد على أي استهداف أمني لأي شخصية في لبنان شكلت ردعاً للاحتلال.

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن هناك عجز إسرائيلي مردّه إلى قوة المقاومة وقدرتها على التعامل مع أي اعتداء، لافتا إلى أن "إسرائيل" قلقة من وحدة الساحات لأن كيانها قام على قاعدة تفتيت الأمة وإحداث الفتن المذهبية والعرقية وبين الدول.

و بين أنه لا يمكن للاحتلال الانتصار في المعركة إذا خاضت الأمة المواجهة وهي موحدة في الساحات، مضيفا: " نحن في لحظة تاريخية لتحقيق الإنجاز لأن "إسرائيل" في مرحلة انحدار والمقاومة في مرحلة تصاعد.

ونوه حمدان إلى أن تشبيه "إسرائيل" لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري بالشهيد قاسم سليماني يكشف خوفها من وجود الشخصيات الملهمة في الأمة.

أما بالنسبة لسوريا، قال حمدان:" بوصلة دمشق لا تزال نحو فلسطين وهذا ما سمعناه من الرئيس بشار الأسد.