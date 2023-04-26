عائلة الأسير وليد دقة: لم يطرأ أي جديد على حالته الصحية

رام الله/سما/

أكدت عائلة الأسير وليد دقة، مساء اليوم الأربعاء، أنه لم يطرأ أي جديد على حالة وليد الصحية، رغم خطورة وضعه الصحي.

وطالبت عائلة دقة في بيان لها، جميع الجهات الرسمية أو الشعبية، تحري الدقة في النشر والالتزام التام بما يصدر عن العائلة رسمياً، سواء فيما يتعلق بوضع وليد الصحي أو القانوني.

ويعاني الأسير دقة من مرض السرطان الذي ينتشر في عدة أماكن من جسده، ويرقد حالياً في مستشفى "برزلاي الإسرائيلي"، كما يعاني مؤخراً من التهابات حادة خضع على إثرها لعملية جراحية بتاريخ 12/4/2023.

وجاء تدهور حالة الأسير دقة الصحية، إلى جريمة الإهمال الطبي التي تعرض لها وما زال في السنوات الأخيرة.