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حركة يهودية تنظم تظاهرة في القدس تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء 26 أبريل 2023 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة يهودية تنظم تظاهرة في القدس تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

 نظمت حركة "ناطوري كارتا" الدينية اليهودية المناهضة للصهيونية، اليوم الأربعاء، تظاهرة في القدس، تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي وتأييدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

ورفع المشاركون في التظاهرة العلم الفلسطيني واليافطات التي تحمل شعارات مناهضة للصهيونية ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع احتفال إسرائيل بما يسمى "عيد الاستقلال". كما أحرقوا علم دولة الاحتلال للتعبير عن عدم اعترافهم بدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن "ناطوري كارتا "(Neturei Karta) تعني بالآرامية "حارس المدينة"، وهي حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل، وتعتبر أن قيام دولة لليهود لا يكون بسلب شعب آخر أرضه.

 

#حركة

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