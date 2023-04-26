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وزير الداخلية يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية

الأربعاء 26 أبريل 2023 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية



بغداد/سما/

 بحث وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ونظيره العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد هب الريح خلال اللقاء الذي جرى في بغداد، أن لهذه الزيارة آثارا إيجابية مهمة جدا على الصعيد الإقليمي، واصفا العراق بمصدر الصدق والقوة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل القضاء على الإرهاب، متمنيا للعراق وشعبة المزيد من الاستقرار.

وأعرب هب الريح عن شكره وتقديره للوزير الشمري على حسن الاستقبال والترحيب.

بدوره، أكد الشمري أن شعب العراق بأطيافه كافة داعم للقضية الفلسطينية، مثمنا العمق التأريخي الذي يربط العراق بفلسطين، مبينا أن الأوضاع الأمنية في البلاد جيدة جدا.

وفي السياق ذاته، زار هب الريح مقر قيادة قوات الحدود ببغداد، وحضر عرضا موجزا لإنجازات وبطولات قيادة قوات الحدود، واطلع على التحصينات الأمنية مع دول الجوار.

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#اللواء زياد هب الريح

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