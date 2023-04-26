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آخر مستجدات تجهيز المدن المصرية في قطاع غزة

الأربعاء 26 أبريل 2023 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر مستجدات تجهيز المدن المصرية في قطاع غزة



غزة/سما/

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الأعرج اليوم الأربعاء، عن آخر مستجدات تجهيز المدن المصرية في قطاع غزة.

وقال الأعرج خلال حديثه مع إذاعة صوت القدس، مساء اليوم: "ان العمل لم يتوقف في مشروع بناء المدينة المصرية، ولكنه يسير بشكل بطيء؛ بسبب تأخر وصول المواد بشكل غير طبيعي من الجانب المصري، ما يكلف أصحاب الشركات المحلية تكاليفاً إضافية.

وأضاف: "تأخر وصول المواد اللازمة للتجهيز، وهناك تأخير لأكثر من سنة حسب المدة المتفق عليها لإتمام المشروع، وهناك وعودات من الجانب المصري بإدخالها بعد العيد، وكانت أعطت وعوداً في السابق بإدخالها بعد رمضان.

وتابع: "تأخر إدخال الأموال المصروفة من قبل شركة أبناء سيناء كذلك يعتبر من أسباب التأخر في إتمام عملية البناء، فما وصل حتى الآن يتراوح من 30-40% تقريباً، من مجمل المبلغ حسب اتفاقية التوريد، وتقوم الشركات المحلية بشكل أكبر من طاقتها وصرفت أكثر مما تعهد الجانب المصري المانح.

#المدن الصرية #قطاع غزة

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