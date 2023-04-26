  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تثمن المواقف التي صدرت في مجلس الأمن ليلة أمس

الأربعاء 26 أبريل 2023 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تثمن المواقف التي صدرت في مجلس الأمن ليلة أمس



غزة/سما/

ثمن الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه، المواقف التي صدرت في مجلس الأمن، ليلة أمس، الرافضة للاستيطان وضم الأراضي، والاعتداء على المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد طه اليوم الأربعاء، أن "هذه المواقف تؤكد همجية وجرائم الاحتلال الصهيوني التي تُمارس بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

ونوه بأن كل ممارسات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته لن تفلح في كسر الإرادة الفلسطينية، وفي تكريس شرعية الاستيطان، محذرا الاحتلال من التمادي في ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد ضرورة الوحدة في الميدان من أجل إفشال كل مشاريع الاحتلال الاستعمارية التي يحاول من خلالها مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهويد الأرض والمقدسات، داعيا أبناء شعبنا إلى مواجهة مخططات الاحتلال بكل الوسائل والطرق الممكنة.

وشدد على أهمية دور المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية التي تمارس بحق شعبنا أبشع الجرائم والاعتداءات، ووقف هذه الممارسات، والعمل على إنهاء الاحتلال.

كما دعا طه المجتمع الدولي، وجميع الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة العمل بشكل عاجل لوقف مسلسل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وبخاصة في الأماكن المقدسة.

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله عباس علي سليماني

الكشف عن مصير الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أسعار صرف العملات

فقدان الاتصال بالمركبة التي تحمل المستكشف الإماراتي "راشد"

السفير الفرنسي بالمغرب: ابني مسلم وصام رمضان وهو متعلق جدا به

بيان للكونغرس الأميركي حول "إسرائيل" يتجاهل الفلسطينيين وحلّ الدولتين

إردوغان يقطع مقابلة على الهواء بسبب إصابته بوعكة ويلغي جولات انتخابية امتثالا لنصائح الأطباء

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_0636a74075d1e8484029ba23341eed7f (1)

قضية النائب عماد العدوان: "معركة مفاوضات" معقدة خلف الستائر والصفدي: "أخبار طيبة قريبا"

photo_2023-04-26_17-30-31

بالفيديو: "هاكرز" يخترقون حساب نتنياهو عبر فيسبوك وانستغرام

WafaImage - 2023-04-26T191610.194-c134de0b-0df2-4d70-847b-c615a111f795

رفع الإجازة السنوية .. قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

المدلل (1)

الجهاد: هناك توافق مع حزب الله حول جزئية الرد على الاحتلال

IeKks

السعودية تفرج عن نجل ممثل حماس السابق بالمملكة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم