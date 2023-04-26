وزارة الزراعة والبنك الدولي يبحثان سبل تطوير الخدمات البيطرية

رام الله/سما/

بحثت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، مع بعثة الخبراء في البنك الدولي في واشنطن، آفاق التعاون الثنائي لتطوير الخدمات البيطرية الفلسطينية.

وحضر اللقاء، مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام في الوزارة محمود فطافطة، وشرين فاركي وسفرين راكيك من بعثة الخبراء في البنك الدولي، والخبيرة المحلية للبنك الدولي سلوى مسعد، وخولة نجوم من منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة، وكل من أيمن عمرو ومحمد نوح وأولينا عواد وأمين أبو ستة وأمجد جمعة من الإدارة العامة للخدمات البيطرية، وليلى زياد من العلاقات الدولية.

ووضع فطافطة البعثة بصورة القطاع الزراعي الفلسطيني من حيث الإنجازات والتحديات والاستراتيجيات والسياسات والأولويات وآفاق التنمية والشراكات والقدرات، مؤكدًا أن وزارة الزراعة ستقدم كل ما يلزم من أجل نجاح دعم البنك الدولي للقطاع الزراعي وخلق شراكة فاعلة وقوية.

كما استعرض مدراء الخدمات البيطرية أولويات وخطط الخدمات البيطرية والإمكانيات والقدرات المتوفرة وأهمية التعاون والتنسيق وتضافر الجهود مع وزارة الصحة وجهات الاختصاص الأخرى.

واتفق الطرفان على استكمال النقاشات خلال ورشة عمل ستعقد غدا الخميس، ومن خلال التواصل الذي سيستمر لتطوير برنامج عملي ينفذ على مدار ثلاث سنوات.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة، والتي ستكون شريكا أساسيا للوزارة في تنفيذ البرنامج.