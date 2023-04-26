اتفاق فلسطيني ايرلندي على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة الأطر والمجالات

دبلن/سما/

اتفقت فلسطين وإيرلندا على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة الأطر والمجالات، وذلك في ختام الجلسة الثالثة للمشاورات السياسية بين الجانبين، والتي عقدت اليوم الأربعاء في العاصمة الإيرلندية دبلن.

وترأس الجانب الفلسطيني، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وعن الجانب الايرلندي نائب الأمين العام للشؤون الدولية والمدير السياسي في وزارة الخارجية السفيرة سونيا هايلاند.

واستعرضت جادو خلال الجلسة، آخر المستجدات والتطورات السياسية على الأرض، وانتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، من قتل واعتقالات واستيلاء على الأراضي والممتلكات الخاصة وسياسة التهجير القسري للمواطنين وعمليات البناء والتوسع الاستيطاني الممنهج لتطبيق خطة الضم الإسرائيلية، وما يقوم به وزراؤها المتطرفون من تحريض.

وأطلعت الجانب الإيرلندي على الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، وتصاعد اعتداءات وجرائم المستوطنين بحق المصلين خلال فترة الأعياد الإسلامية والمسيحية.

وطالبت جادو الجانب الايرلندي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء العنف والإرهاب الإسرائيلي وإحلال السلام العادل والدائم بين الدولتين، والمبني على احترام القانون الإنساني الدولي ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشادت جادو بعلاقات الصداقة القوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والايرلندي.

وشكرت الجانب الايرلندي على دعمهم السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ودعمهم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، ودعم قطاع التعليم من خلال توفير 25 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين سنويا، ومشروع نظام الطاقة الشمسية لخدمة محطة معالجة المياه العادمة شمال قطاع غزة، وطالبتهم بزيادة عدد المنح الدراسية، وتوفير تدريب متخصص للكادر الدبلوماسي وتعزيز مهاراتهم.

بدورها، أكدت هايلاند موقف بلادها الداعم والثابت للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة من خلال دعمهم لحل الدولتين، وموقفهم الرافض لسياسة الاستيطان غير الشرعي والذي يشكّل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، والتزام ايرلندا الثابت باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وشارك في جلسة المشاورات من الجانب الفلسطيني سفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا جيلان وهبة عبد المجيد، وسكرتير ثانٍ سهى خوري، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من سفارة دولة فلسطين لدى ايرلندا.

وعن الجانب الايرلندي مدير عام الشرق الأوسط وشمال افريقيا لوك فيني، ومدير إدارة أوروبا ديكلان جونستون، ونائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط ايان ديفان.

وفي سياق متصل، بحثت جادو مع وزير الدولة للتعاون الدولي الايرلندي شون فلمينج، فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الزراعة والتعليم والتدريب.

ودعت جادو الوزير فلمينج لزيارة دولة فلسطين والإطلاع على الواقع السياسي على الأرض وزيارة المشاريع التنمويه الممولة من الجانب الايرلندي.

من جانبه، أكد فلمينج عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الفلسطيني الايرلندي، والموقف الايرلندي الداعم لقيام دولة فلسطينية، وعدم شرعية الاستيطان في الأرض المحتلة، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات.