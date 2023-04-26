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اصابات بانفجار داخل مطعم في مخيم شعفاط

الأربعاء 26 أبريل 2023 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بانفجار داخل مطعم في مخيم شعفاط



القدس المحتلة/سما/

أسفر انفجار في مطعم بمخيم شعفاط في القدس المحتلة، مساء الأربعاء، عن عدة إصابات وصفت اثنتان منها بالخطيرة.

ووصل عدد من المصابين إلى حاجز مخيم شعفاط، حيث قدمت طواقم طبية إسرائيلية العلاجات الأولية لهم.

 ووصفت حالة اثنين من المصابين (45 و30 عاما) بأنها خطيرة وقد عانيا حروقا في أنحاء جسديهما، بينما وصفت حالة آخر (65 عاما) بالمتوسطة.

 

وقال مضمدون إنه "جرى تقديم العلاجات الأولية لمصابين وصلوا إلى الحاجز، وقد أفادوا بأنهم أصيبوا من جراء انفجار أسطوانة غاز".


وقالت شرطة الاحتلال بالقدس في بيان لها إن "من التحقيق الأولي يستدل بأن المصابين الثلاثة أصيبوا من جراء انفجار أسطوانة غاز في مبنى بمخيم شعفاط".

وأضافت أن "طواقم الإنقاذ في المكان فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادثة".

#اصابات #مخيم شعفاط

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