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مستوطنون يلاحقون الرعاة في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية

الأربعاء 26 أبريل 2023 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يلاحقون الرعاة في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية



الأغوار/سما/

 لاحق مستوطنون، اليوم الأربعاء، الرعاة في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية.

وأوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن مجموعة من  المستوطنين المسلحين لاحقوا الرعاة  في منطقة الساكوت وهددوهم بالقتل في حال استمرارهم في رعيهم مواشيهم في المنطقة.

وكان مستوطنون قد أقاموا خلال اليومين الماضيين حظيرة أبقار في المنطقة، وسط تخوفات من أن تكون نواة لبؤرة استيطانية رعوية.

يذكر أن المستوطنين يلاحقون الرعاة بشكل شبه يومي في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية ويطردونهم من المراعي، وفي المقابل، تنتشر العديد من البؤر الاستيطانية الرعوية في المنطقة، ويستولي بموجبها المستوطنون على آلاف الدونمات من تلك الأراضي.

#مستوطنون

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