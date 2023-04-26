جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا، بسبب عطل فني.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرة مروحية مقاتلة من نوع "أباتشي"، تابعة للجيش الإسرائيلي، هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، خلال مشاركتها في استعراض بما يسمى "يوم الاستقلال" الـ75.

وأوضحت الإذاعة أن المروحية الإسرائيلية شاركت في رحلة جوية لها تخليدا لما يسمى "عيد الاستقلال"، لكنها هبطت بشكل اضطراري في منطقة هرتسليا في وسط البلاد، بسبب حدوث عطل فيها.



وأكدت الإذاعة العبرية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، في وقت فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في واقعة هبوط الطائرة بشكل اضطراري.



وافتتح الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتزوغ، اليوم الأربعاء، الاحتفالات الرئيسية في ما يسمى يوم "الاستقلال"، من خلال عرض جوي بمشاركة مقاتلات ومروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.



وشارك في الاحتفال في مقر الرئيس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعهما كل من وزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي.