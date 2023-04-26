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"واتس آب" يطلق ميزة انتظرها الملايين لسنوات!

الأربعاء 26 أبريل 2023 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتس آب" يطلق ميزة انتظرها الملايين لسنوات!



وكالات

أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن إطلاق ميزة في التطبيق انتظرها المستخدمون مدة طويلة.

وتوفر الميزة الجديدة إمكانية استخدام  حساب "واتس آب" واحداً من عدة أجهزة وهواتف في وقت واحد، فبالإضافة إلى الجهاز الرئيسي الذي تم تفعيل الحساب عليه بات بإمكان المستخدم استعمال هذا الحساب من قبل 4 أجهزة أو هواتف أخرى، دون الحاجة لتسجيل الخروج من الحساب في الجهاز الرئيسي، وبات بالإمكان استعمال جميع الأجهزة لاستقبال وإرسال الرسائل بنفس الوقت.

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 وأشار القائمون على "واتس آب" إلى أن الميزة الجديدة ستتوفر في التطبيق المخصص لشبكات الويب عبر الحواسب اللوحية أو المكتبية أو المنزلية أيضا، ودون أن يؤثر هذا الأمر على خصوصية البيانات والرسائل الموجودة في تلك الأجهزة،  في حال كان الجهاز الرئيسي الذي تم تفعيل الحساب عليه غير نشط لفترة طويلة سيتم تسجيل الخروج تلقائيا من جميع الأجهزة الأخرى التي تم ربطها بحساب التطبيق.

       

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "واتس آب" بدأت بطرح تحديث جديد للتطبيق يحمل معه الميزة المذكورة، ومن المفترض أن يصل التحديث لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، كما سيحمل التحديث معه ميزات تسهل عملية الدخول إلى التطبيق من عدة أجهزة دون الاعتماد على رمز "QR".

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