الشرطة بغزة: توقيف المشتبه بهم بإطلاق النار خلال الشجار العائلي بالوسطى

غزة/سما/

أوقفت المباحث العامة بالشرطة، فجر الأربعاء، ثلاثة مشتبه بهم في إطلاق النار خلال الشجار العائلي الذي أودى بحياة مواطن وإصابة آخرين بمخيم المغازي وسط القطاع أمس الثلاثاء.

جاء ذلك، بناء على تحريات ومتابعات المباحث العامة بالاشتراك مع شرطة التدخل وحفظ النظام وشرطة محافظتي رفح والوسطى.

وقالت المباحث العامة، إنها وفور وقوع الحادثة كثفت متابعتها وتحرياتها بشأن مطلقي النار خلال الشجار، حيث تم تحديد هوية عدد من المشتبه بهم إلى جانب توقيف عدد آخر من المشتركين بالشجار.

وأضافت المباحث أنه تم توقيف الشقيقين (ح، ج) 36 عاماً، و(ح، ج) 34 عاماً، إلى جانب (م، ج) 48 عاماً، لدى محاولة هروبهم إلى خارج قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ضبطت قطعتي سلاح استخدمتا في إطلاق النار.

وأوضحت أنه خلال التحقيق مع المشتبهين أقروا بإطلاق النار خلال الشجار، لافتة إلى أنه تمت إحالة المذكورين والمضبوطات إلى النيابة العامة.

يذكر أن الشرطة أعلنت أمس الثلاثاء توقيف أحد المشتبهين بإطلاق النار في الشجار المذكور، واستكمالها الإجراءات القانونية في القضية.