"التعليم العالي" تحصد المركز الأول في جائزة الشارقة في المالية العامة

رام الله/سما/

حصدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مدير دائرة اللوازم والمشتريات هاني أبو سنفة، المركز الأول في جائزة الشارقة في المالية العامة في دورتها الثانية (2022 – 2023)، ضمن الفئات الفردية عن فئة "مدير المشتريات والعقود العربي المتميز".

وشهدت الدورة الثانية من الجائزة في فئاتها المؤسسية والفردية مشاركة 14 دولة عربية هي فلسطين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، والسعودية، وسلطنة عُمان، والبحرين، وقطر، وسوريا، والعراق.

وعبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس خلال تكريم أبو سنفة، عن اعتزازه بهذا التميّز، مؤكداً الحرص على توفير البيئة الداعمة والمحفّزة للموظفين في الوزارة، ليبدعوا ويشاركوا في مثل هذه المسابقات والجوائز، وليرفعوا اسم فلسطين عالياً في المحافل الدولية.

وكانت الجائزة أُطلقت بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، ودائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.