  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ ويقتلع عشرات أشجار الزيتون غرب سلفيت

الأربعاء 26 أبريل 2023 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أعمال تجريف مساحات واسعة من أراضي قرية حارس غرب سلفيت، واقتلع عشرات أشجار الزيتون المعمرة.

وقال رئيس مجلس قروي حارس الشيخ عمر سمارة، إنّ جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف لمساحات واسعة من أراضي المواطنين على طول 2 كم بمنطقة وادي عيد بالجهة الغربية من القرية، لصالح شركة "ميكروت" الإسرائيلية، التي تقوم بمد خطوط مياه للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة سلفيت.

وأضاف أنّ مشروع مد خطوط المياه الاستيطاني يتسبب في تخريب الأراضي، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، ما يعني فقدان المواطنين لمصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيسي.

من جانبه، قال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن مشروع مد خط المياه الاستيطاني الذي يمر من أراضي المواطنين في محافظة سلفيت يدمر مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الزراعية، ويتسبب باقتلاع مئات أشجار الزيتون، من أجل توفير بنية تحتية للمستوطنات على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

#الاحتلال #سلفيت #تجريف

الأكثر قراءة اليوم

غضب في "إسرائيل" بسبب جلسة مجلس الأمن حول فلسطين

رسالة تثير الهلع في أوساط الجنود الإسرائيليين

"الدعم السريع" تحذف كلمة "قدس" من شعارها!

جنرال إسرائيلي يدعو للإفراج عن النائب الأردني "العدوان" مقابل هذه الشروط

قتيل وإصابات في شجار عائلي وسط قطاع غزة

كاتب إسرائيلي مخضرم: هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه "إسرائيل" مقابل التطبيع مع السعودية

نتنياهو يتعهد بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.. شقيق غولدن: تم نسيان أخي

الأخبار الرئيسية

مشتهى: سيدهش الأسرى من طريقة تحريرهم

أزمة المعلمين لن نمر عليها مر الكرام .. اشتية: العام الدراسي سيستمر حتى إنهاء المنهاج المقرر

الرئاسة تحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مسؤولية السياسات التي تقودها

صحيفة: المقاومة بغزة في حالة استنفار قصوى وهذه رسائلها للاحتلال

"حراك المعلمين" يعلن تجميد الإضراب والعودة للمدارس والحكومة ترحب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم