خدمات رفح يعير 4 لاعبين للاستقلال

رفح / سما /

كشف نادي خدمات رفح "بطل الدرجة الممتازة", عن موقفه من إعارة عدد من لاعبيه خلال الموسم الكروي القادم 2023-2024.



وأكد خدمات رفح إعارة 4 لاعبين للاستقلال هم جمال جودة ومهند السباخي وإبراهيم العيادي وثائر العيادي.



كما أبدى تمسكه بالثنائي سمير النمس وأمين العيادي للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الممتازة الموسم المقبل.



وكشف عن تلقيه عددا من عروض الاستعارة للاعبيه إبراهيم جربوع, ومحمد جودة, ومحمد أبو عودة, وماجد بريك وحافظ إرجيلات.



يشار إلى أن خدمات رفح حصد لقب الدرجة الممتازة في الموسم الكروي الأخير وذلك للمرة السابعة في تاريخه.