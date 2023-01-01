وكالات / سما /

إذا كنت تبحثين عن إنقاص وزنك، فمن الجيد التركيز على حرق دهون الجسم، إذ قد يؤدي تراكم نسبة عالية جداً من الدهون في الجسم إلى السمنة، ما ينذر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، وفقاً لمايو كلينك.

أقوى التمارين لحرق المزيد من السعرات الحرارية

تساعد التدريبات عالية الكثافة على حرق الدهون، حتى عند انتهاء التمرين. وهنا يأتي دور تأثير ما بعد الحرق، حيث يظل معدل التمثيل الغذائي في جسمك مرتفعاً بعد ممارسة التمارين عالية الكثافة، ونتيجة لذلك يحرق الجسم الدهون. يمكن أن تكون تمارين رياضية منزلية لحرق الدهون بعد عيد الفطر من التمارين عالية الكثافة، والمعتدلة الشدّة فعّالة في حرق الدهون.

أنواع تدريبات مثالية لحرق الدهون

تشمل تمارين رياضية منزلية لحرق الدهون بعد عيد الفطر، مزيجاً من تمارين القلب والأوعية الدموية (الهوائية) وتدريب القوة مثالي لحرق الدهون. إن أي نوع من تمارين القلب يجعل معدل ضربات القلب يصل إلى ما يقرب من 60 إلى 90 في المائة من الحد الأقصى لمعدل ضرباته، ما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام، مما يؤدي إلى زيادة فقدان الدهون.

يوصى بأداء كل تمرين لمدة 30 ثانية مع 30 إلى 60 ثانية من الراحة بين كل جولة. حاولي ألا تستريحي بين الحركات - فهذا سيحافظ على معدل ضربات قلبك ويحرق جسمك السعرات الحرارية والدهون. ما رأيك بالتعرّف على أفضل وقت لممارسة التمارين لحرق الدهون؟

قومي بجولة واحدة للحصول على استراحة سريعة، إذا كان لديك وقت قصير، أو العديد من الجولات التي يمكن أن تصل إلى 15 إلى 30 دقيقة لجني أكبر قدر من الفائدة.

1. قفز الرافعات ابدئي في الوقوف مع إسدال ذراعيك على جانبيك. اثنِي ركبتيك قليلاً مع مباعدة ساقيك، بحيث تكون المسافة بينهما أكبر بقليل من عرض الكتفين. في الوقت نفسه، ادفعي ذراعيك للخارج وفوق رأسك. ثم أعيدي جسمك إلى نقطة البداية وكرري لمدة 30 ثانية من القفز المستمر.

2. تمارين بيربي

بعد الوقوف مع مباعدة قدميك عرض الكتفين. أنزلي جسمك القرفصاء، ضعي يديك على الأرض أمام قدميك، واقفزي بقدميك للخلف حتى تهبطي في شكل اللوح الخشبي. ثم اقفزي لترجع قدماك بالقرب من يديك وأكملي قفزة قوية في الهواء مباشرة. كرري. لجعل الأمر أكثر صعوبة، أضيفي تمرين الضغط عندما تكونين في وضع اللوح الخشبي. إذا كنت مبتدئة، فقومي بدفع القرفصاء. إلى ذلك، هذه أنواع تمارين بيربي لشد عضلات الجسم؟

3. القرفصاء

مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين، اخفضي جسمك القرفصاء (يظل الجزء العلوي من الظهر والجزء العلوي من الجسم مرفوعاً، والوركين والمؤخرة لأسفل على الأرض كما لو كنت جالسة على كرسي وهمي). حافظي على قلبك مشدودًا وانطلقي في قفزة متفجرة. اهبطي برفق على قدميك وانزلي على الفور القرفصاء مرة أخرى. كرري الحركة.

4. المتزلج

قفي مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الوركين. مع غرس قدمك اليمنى، أرجعي رجلك اليسرى خلفك واخرجي إلى جانبك الأيمن (تقريباً كما لو كنت تقومين باندفاع منحنٍ). يجب أن يكون وزنك مدعومًا بساقك اليمنى. في الوقت نفسه، حركي ذراعك اليمنى للخارج إلى ارتفاع كتفيك تقريباً وذراعك اليسرى عبر جسدك وصولاً إلى وركك الأيمن. ثم اقفزي إلى يسارك وكرري الحركة على جانبك الأيسر. اهبطي على قدمك اليسرى وأرجحي رجلك اليمنى خلفك ثم للخارج إلى جانبك الأيسر. (يجب أن تتأرجح الذراع اليسرى في الوقت نفسه إلى جانبك الأيسر وتمتد ذراعك اليمنى نحو وركك الأيسر). استمري في القفز للخلف وللأمام مع تأرجح الذراعين في حركة تزلج.