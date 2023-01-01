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من بينهم تلغرام.. الاتحاد الأوروبي يخضع 19 منصة الكترونية على الإنترنت لقواعد صارمة

الأربعاء 26 أبريل 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
من بينهم تلغرام.. الاتحاد الأوروبي يخضع 19 منصة الكترونية على الإنترنت لقواعد صارمة



وكالات / سما /

أعلن المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، أن الاتحاد الأوروبي سيشدد القيود على 19 منصة إلكترونية، بما فيها "تيك توك" و"إنستغرام" اعتبارا من 25 أغسطس المقبل.

وأكد المفوض الأوروبي أنه "على نطاق واسع، تأتي مسؤولية كبيرة للإلتزامات الإضافية بموجب قانون الخدمات الرقمية اعتبارا من 25 أغسطس على، علي إكسبريس، وأمازون ستور، و آب ستور، و بينغ، و بوكينغ، وفيسبوك، وخرائط غوغل، وغوغل بلاي، وبحث غوغل، وغوغل شوبينغ، وإنستغرام، ولينكد إن، وبينتيريست، وسناب شات، وتيك توك، وتويتر، وويكيبيديا، ويوتيوب، وزالاندو".

كما قالت المفوضية الأوروبية في بيان: "سيكون أمام هذه الشركات الآن أربعة أشهر للامتثال لمجموعة كاملة من الالتزامات الجديدة بموجب قواعد DSA، التي تهدف إلى تمكين المستخدمين عبر الإنترنت وحمايتهم، بما في ذلك القصر، من خلال مطالبة الشركات بتقييم المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها وتوفير أدوات قوية للإشراف على المحتوى".

#الإنترنت #تلغرام

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