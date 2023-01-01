المجلس الوطني يحذر من تداعيات اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي

رام الله / سما /

حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من تداعيات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، للحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، اليوم الأربعاء.

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن هذه الاقتحامات تشكل انتهاكا فاضحا لدور العبادة، ومحاولة لإضفاء الطابع الديني على الصراع، الذي من شأنه إشعال المنطقة، وتفجير الأوضاع.

وفي السياق، حذّر من التداعيات الخطيرة المترتبة على ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، خاصة محاولة السيطرة على مصلى باب الرحمة، في ضوء الاعتداءات المتكررة عليه، مطالبا المجتمع الدولي بلجم هذا "الجنون الإجرامي"، لحكومة الاحتلال المتطرفة.