المباحث توقف 24 ممتهناً للتسول وتحيلهم للنيابة

غزة/ سما /

أوقفت المباحث العامة في محافظات قطاع غزة 24 ممتهناً للتسول داخل الأسواق والمرافق والشوارع العامة، في عدد من محافظات القطاع، وذلك خلال جولات نفذتها عشية عيد الفطر، ضمن جهودها لمحاربة ظاهرة التسول.

وأوضحت المباحث أنها ضبطت المذكورين لامتهانهم التسول، وتحصيلهم مبالغ مالية من المواطنين بدون وجه حق، لافتةً إلى أن المتسولين أقروا بامتهانهم التسول.

وأشارت المباحث العامة إلى أنها أحالت ممتهني التسول إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للأصول.

وأكدت المباحث العامة أنها وجهت كافة أقسامها ودوائرها للعمل على محاربة ظاهرة التسول التي تخالف عادات وأعراف المجتمع الفلسطيني.