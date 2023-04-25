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مستوطن يستولي على مساحة من الأراضي ويسرق خط مياه شرق بيت لحم

الأربعاء 26 أبريل 2023 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

استولى مستوطن، اليوم الأربعاء، على مساحة من أراضي المواطنين بقرية كيسان شرق بيت لحم.  

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات ، بأن المستوطن قام بتوسعة حدود مصنعه الجاثم عنوة، على أراضي المواطنين الواقعة على مدخل القرية الغربي، وهو ما يشكل خطرا آخر على حياة السكان.

وأوضح عبيّات أن المصنع يستخدم لتدوير النفايات القادمة من مستوطنات أخرى، وقد تعدى الأمر إلى قيام المستوطن بسرقة مياه، عبر تمديد شبكة مياه إضافية للمصنع من الخط الذي يغذي القرية بمياه الشرب، وهو ما قلل من وصول الكمية المطلوبة للسكان.  

يشار الى أن المصنع أقيم عنوة على أراضي المواطنين منذ قرابة عشر سنوات، ويشكل ازعاجا وخطرا على حياتهم حيث لا يبعد أكثر من 100 متر عن منازل المواطنين، من خلال ما يخلفه من نفايات وادخنة وروائح كريهة.

#مستوطن #بيت لحم

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