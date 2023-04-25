  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة تحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مسؤولية السياسات التي تقودها

الأربعاء 26 أبريل 2023 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مسؤولية السياسات التي تقودها



رام الله / سما /

قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تبحث عن سبل تفجير الأوضاع بالمنطقة، محملاً إياها مسؤولية السياسات الخطيرة التي تقودها والتي تهدف لتدمير أي جهد إقليمي أو دولي يبذل لتوفير الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع.

وأشار أبو ردينة في تصريح صحفي له، إلى قيام مستوطنين متطرفين باقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال في باحاته وتكرار اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة وتخريب تمديدات الكهرباء داخله.

وقال أبو ردينة: إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجر المنطقة لمربع العنف والتصعيد والتوتر وعدم الاستقرار، من خلال إصرارها على الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي والقتل والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، إضافة إوأكد أن أبناء شعبنا لن يسمحوا لسلطات الاحتلال المساس بالمسجد الأقصى المبارك أو العبث فيه وإن الاعتداءات المتكررة على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى هو لعب بالنار فهذا المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

واعتبر أن الحصار الذي تتعرض له المدن الفلسطينية، إضافة إلى استمرار اقتحام المدن والقرى والمخيمات، هو بمثابة عقاب جماعي على شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه السياسة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستدفع الأمور إلى مزيد من التصعيد والتوتر.

ودعا أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الخطرة، والضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب.لى مواصلة إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا بالقتل والسرقة، بحماية جيش الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

غضب في "إسرائيل" بسبب جلسة مجلس الأمن حول فلسطين

رسالة تثير الهلع في أوساط الجنود الإسرائيليين

"الدعم السريع" تحذف كلمة "قدس" من شعارها!

جنرال إسرائيلي يدعو للإفراج عن النائب الأردني "العدوان" مقابل هذه الشروط

قتيل وإصابات في شجار عائلي وسط قطاع غزة

كاتب إسرائيلي مخضرم: هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه "إسرائيل" مقابل التطبيع مع السعودية

نتنياهو يتعهد بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.. شقيق غولدن: تم نسيان أخي

الأخبار الرئيسية

أزمة المعلمين لن نمر عليها مر الكرام .. اشتية: العام الدراسي سيستمر حتى إنهاء المنهاج المقرر

صحيفة: المقاومة بغزة في حالة استنفار قصوى وهذه رسائلها للاحتلال

"حراك المعلمين" يعلن تجميد الإضراب والعودة للمدارس والحكومة ترحب

image_processing20230425-3714321-xltogr

غضب في "إسرائيل" بسبب جلسة مجلس الأمن حول فلسطين

رسالة تثير الهلع في أوساط الجنود الإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم